​Геркус заключил мировое соглашение с «Локомотивом»

Илья Геркус посредством своего канала в Telegram сообщил о заключении мирового соглашения с «Локомотивом». По словам функционера, больше между ним и клубом не будет судов. Геркус отметил нового руководителя «железнодорожников» Владимира Леонченко, назвав его менеджером, который заботится о репутации клуба и умеет договариваться.

Стоит напомнить, что «Локомотив» судился с Геркусом, обвиняя того в завышении премиальных во времена работы президентом клуба. Илья выиграл дело, а позже и сам обратился в суд, желая получить юридические издержки.

Илья Геркус занимал должность президента «Локомотива» в 2016-2018 годах.