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​Геркус заключил мировое соглашение с «Локомотивом»

01 Февраля 2021, 18:44,

ФК "Локомoтив"

Илья Геркус посредством своего канала в Telegram сообщил о заключении мирового соглашения с «Локомотивом». По словам функционера, больше между ним и клубом не будет судов. Геркус отметил нового руководителя «железнодорожников» Владимира Леонченко, назвав его менеджером, который заботится о репутации клуба и умеет договариваться.

Стоит напомнить, что «Локомотив» судился с Геркусом, обвиняя того в завышении премиальных во времена работы президентом клуба. Илья выиграл дело, а позже и сам обратился в суд, желая получить юридические издержки.

Илья Геркус занимал должность президента «Локомотива» в 2016-2018 годах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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