​Евсеев – о быстром движении мяча: «Это слова не Гвардиолы, а Романцева»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу известной фразы Хосепа Гвардиолы о движении мяча.

«Я сегодня прочитал, что Хосеп Гвардиола говорил своим футболистам, что не надо бежать быстрее мяча, что мяч должен быстро двигаться. Но это слова не Гвардиолы, а Олега Романцева. Он говорил это всем нам в «Спартаке». Говорил, что мы можем пешком ходить, а мяч должен двигаться быстро. Вот это я запомнил», - высказался Евсеев в интервью для YouTube-канала «Мы к вам приедем».

В настоящее время Вадим Евсеев не имеет клуба. Он покинул тренерский мостик «Уфы» осенью на фоне неудовлетворительных результатов.