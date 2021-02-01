​«Локомотив» дважды сыграет с «Краснодаром» на втором сборе

В первый день февраля футболисты «Локомотива» начнут второй зимний сбор, который пройдёт в испанской Марбелье и продлится две недели. Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала в Twitter информацию о предстоящих контрольных поединках команды.

За время второго сбора «Локомотиву» предстоит провести сразу шесть поединков. 4 и 11 февраля команда Марко Николича сыграет с «Краснодаром», 5 февраля – с «Эстерсундом», 9 февраля – с «Краснодаром-2», а 14 февраля – с тбилисским «Локомотивом» и «Ростовом».

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.