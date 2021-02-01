Деменко: Промес решил вернуться в «Спартак» из-за финансовой составляющей

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу возвращения в команду нападающего Куинси Промеса.

- В СМИ пишут, что «Спартак» достиг договоренности о переходе Промеса. Как вы воспринимаете его возвращение, скептически, или он реально усилит команду?

- Промес – это усиление. Он поможет «Спартаку» в чемпионате и еврокубках, если команда туда пробьется. Сделка очень удачная. Я смотрел его матчи за «Аякс». Все равно это индивидуально сильный игрок. Даже в «Аяксе» на него играла команда, и тренер возлагал много надежд.

- Тогда почему он решил вернуться?

- Это, прежде всего, финансовый вопрос. «Спартак» предложил хорошие условия. Плюс в Голландии было много скандалов. Но это однозначно хороший футболист.

- Это будет самый сильный игрок «Спартака»?

- По тем заслугам, что мы видели, он действительно лидер «Спартака». Он уже был в команде, и его хорошо встретят. Плюс он знает наш чемпионат. Промес однозначно будет стремиться стать лидером команды.

- Сможет ли «Спартак» с Промесом бороться за Лигу чемпионов?

- От одного игрока не все зависит. Но взяли Хендрикса, тоже достаточно хорошего футболиста. Тут должно сыграть все в совокупности. Федун сейчас подбирает интересную команду.

- Какие минусы в этом переходе вы видите?

- Мне кажется, это все-таки приобретение Федуна. Хотя и Тедеско не откажется от хороших футболистов. Еще неизвестно, точно ли он уйдет. Но опытные игроки всем нужны.

- Кого он вытеснит из состава?

- Думаю, что будет идти ротация. С приходом Хендрикса Зобнина отодвинут под нападающего или налево. Промес может играть левого или правого инсайда. То есть, можно варьировать состав. Мы видим, что в «Спартаке» нужны какие-то изменения. Может быть, Куинси будет выходить на острие атаки, а Соболев отойдет в глубину. Интересная картина вырисовывается.

- Не думаете, что «Спартак» может играть в три нападающих?

- Запросто.

- Можно ли Промеса считать заменой Кокорину?

- В какой-то степени да. Все-таки продали футболиста. Для нашего чемпионата Куинси - это игрок очень хорошего уровня, с большой работоспособностью, он выполняет большой объем работы.

- Еще каких-то покупок ждать от «красно-белых»?

- Думаю, они будут. Идут разговоры, просмотры. Под нападающего кого-то могут взять, защитника. Сейчас опорная зона хорошая: Хендрикс, Крал, Зобнин, но точечно можно и усилить команду, чтобы расширить возможность для ротации состава.

Елена Григорьевская