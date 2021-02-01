Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян завершил карьеру

|
01 Февраля 2021, 12:08,
|
|
Бывший форвард московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян завершил карьеру, об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.
«Этот день настал. Я занимался любимым делом на протяжении 14 лет. Очень рад, что мне довелось поиграть с великими футболистами в различных клубах», - приводит слова Мовсисяна пресс-служба ФФА.
33-летний экс-игрок теперь станет послом федерации футбола Армении в Северной Америке.
В чемпионате России Мовсисян запомнился выступлениями за «Краснодар» и «Спартак». В составе сборной Армении нападающий провел 36 поединков, отметившись 14 забитыми мячами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юра Мовсисян
Травмы, по сути, погубили карьеру. А так мог бы и поблистать в российских реалиях. Но увы. Удачи Мовсисяну в дальнейшей деятельности!