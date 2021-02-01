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Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян завершил карьеру

01 Февраля 2021, 12:08,

fratria.ru

Бывший форвард московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян завершил карьеру, об этом сообщила пресс-служба федерации футбола страны.

«Этот день настал. Я занимался любимым делом на протяжении 14 лет. Очень рад, что мне довелось поиграть с великими футболистами в различных клубах», - приводит слова Мовсисяна пресс-служба ФФА.

33-летний экс-игрок теперь станет послом федерации футбола Армении в Северной Америке.

В чемпионате России Мовсисян запомнился выступлениями за «Краснодар» и «Спартак». В составе сборной Армении нападающий провел 36 поединков, отметившись 14 забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юра Мовсисян
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Комментарии (1)
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Super fanat
01 Февраля 2021, 12:19

Травмы, по сути, погубили карьеру. А так мог бы и поблистать в российских реалиях. Но увы. Удачи Мовсисяну в дальнейшей деятельности!

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