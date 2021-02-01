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Кафельников: «В нашем инвалидном чемпионате Промес будет номер один»

01 Февраля 2021, 11:27,

twitter.com

Экс-теннисист и поклонник столичного «Спартака» Евгений Кафельников высказался о возможном возвращении полузащитника Куинси Промеса в стан «красно-белых».

«Промес - это 80% команды! Он лучше всех взятых. Куинси может в одиночку обыграть всех спартаковцев. В нашем инвалидном чемпионате Промес будет номер один», - заявил Кафельников в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ожидается, что «Спартак» арендует Промеса у амстердамского «Аякса» до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее Куинси уже выступал за «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. Голландец принял участие в 135 встречах, записав на свой счет 66 забитых мячей и 33 голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес, Евгений Кафельников
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Комментарии (1)
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0
Юбор
01 Февраля 2021, 11:46

Инвалидом N 1 будет.

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