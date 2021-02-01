«Спартак» подтвердил договорённость с «Аяксом» о трансфере Промеса

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01 Февраля 2021, 10:58,
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Московский «Спартак» договорился о переходе полузащитника Куинси Промеса из амстердамского «Аякса». Об этом рассказал директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.
«Договоренность достигнута. Однако до подписания контракта я не стал бы ничего утверждать, поскольку у этой сделки слишком много нюансов», - рассказал представитель «Спартака» в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что москвичи оформят аренду 29-летнего игрока до завершения сезона. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. После завершения аренды «Спартак» сможет выкупить Промеса за девять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес