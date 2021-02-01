«Спартак» подтвердил договорённость с «Аяксом» о трансфере Промеса

Московский «Спартак» договорился о переходе полузащитника Куинси Промеса из амстердамского «Аякса». Об этом рассказал директор по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

«Договоренность достигнута. Однако до подписания контракта я не стал бы ничего утверждать, поскольку у этой сделки слишком много нюансов», - рассказал представитель «Спартака» в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что москвичи оформят аренду 29-летнего игрока до завершения сезона. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. После завершения аренды «Спартак» сможет выкупить Промеса за девять миллионов евро.