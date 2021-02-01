«Зенит» проведёт спарринги со сборными Узбекистана и Иордании

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01 Февраля 2021, 09:48,
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Пресс-служба петербургского «Зенита» представила расписание товарищеских поединков на втором тренировочном сборе.
В рамках подготовки к возобновлению сезона подопечные Сергея Семака встретятся с тремя клубами из Армении, а также с национальными командами Узбекистана и Армении.
На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету «сине-бело-голубых» 41 очко. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
В первом матче РПЛ после паузы команда Семака на своем поле примет «Ростов». Встреча пройдет 27-го февраля.
#ГазпромТренировочныеСборы: расписание февральских товарищеских матчей чине-бело-голубых— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 1, 2021
4 февраля#ЗенитАраратАрмения#ЗенитНоа
9 февраля#ИорданияЗенит
12 февраля#ЗенитУзбекистан#ЗенитПюник pic.twitter.com/obEXfR1Pft
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит
Ну норм, поунижали серндняков, теперь будут унижать и средненькие сборные. Но вряд ли от этого игра улучшится, а проблемы Семака как были, так и останутся, а именно в организации игры, классе команды и позиционировании ей себя перед сильными командами.