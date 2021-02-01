«Зенит» проведёт спарринги со сборными Узбекистана и Иордании

Пресс-служба петербургского «Зенита» представила расписание товарищеских поединков на втором тренировочном сборе.

В рамках подготовки к возобновлению сезона подопечные Сергея Семака встретятся с тремя клубами из Армении, а также с национальными командами Узбекистана и Армении.

На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету «сине-бело-голубых» 41 очко. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

В первом матче РПЛ после паузы команда Семака на своем поле примет «Ростов». Встреча пройдет 27-го февраля.