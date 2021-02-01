«Проваливай в Россию»: болельщики «Аякса» требуют продать Промеса

Фанаты амстердамского «Аякса» в социальных сетях выражают недовольство игрой полузащитника Куинси Промеса, которого активно сватают в московский «Спартак».

Болельщики были возмущены футболистом после поединка Эредивизии с «Виллем II» (3:1). После пропущенного мяча Промес находился на скамейке запасных и улыбался. Этот кадр попал в трансляцию матча.

«Промес улыбается при счете 1:1. Это непрофессионально. Убирайся!», - написал MIlco в комментариях на странице клуба в «Твиттере».

«Хуже Куинси сыграть невозможно», - гласит сообщение Ronald Moraal.

«Больше не выпускайте его. Сидит и улыбается. Проваливай в Россию», - написал Sten Harmeling.

Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Промеса от 7,5 до 10 миллионов евро.