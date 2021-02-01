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«Проваливай в Россию»: болельщики «Аякса» требуют продать Промеса

01 Февраля 2021, 08:46,

Global Look Press

Фанаты амстердамского «Аякса» в социальных сетях выражают недовольство игрой полузащитника Куинси Промеса, которого активно сватают в московский «Спартак».

Болельщики были возмущены футболистом после поединка Эредивизии с «Виллем II» (3:1). После пропущенного мяча Промес находился на скамейке запасных и улыбался. Этот кадр попал в трансляцию матча.

«Промес улыбается при счете 1:1. Это непрофессионально. Убирайся!», - написал MIlco в комментариях на странице клуба в «Твиттере».

«Хуже Куинси сыграть невозможно», - гласит сообщение Ronald Moraal.

«Больше не выпускайте его. Сидит и улыбается. Проваливай в Россию», - написал Sten Harmeling.

Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Промеса от 7,5 до 10 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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