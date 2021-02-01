Стало известно, сколько заплатит «Спартак» за Промеса

Амстердамский «Аякс» близок к продаже полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак», об этом рапортует издание De Telegraaf.

Согласно данным источника, голландский клуб готов продать 29-летнего футболиста в московский «Спартак». Сумма сделки может составить от 7,5 миллиона евро до 10 миллионов.

Напомним, что Промес защищал цвета московской команды с 2014-го по 2018-й год.

В текущем сезоне чемпионата Голландии Куинси сыграл 19 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.