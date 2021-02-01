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Стало известно, сколько заплатит «Спартак» за Промеса

01 Февраля 2021, 08:27,

Global Look Press

Амстердамский «Аякс» близок к продаже полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак», об этом рапортует издание De Telegraaf.

Согласно данным источника, голландский клуб готов продать 29-летнего футболиста в московский «Спартак». Сумма сделки может составить от 7,5 миллиона евро до 10 миллионов.

Напомним, что Промес защищал цвета московской команды с 2014-го по 2018-й год.

В текущем сезоне чемпионата Голландии Куинси сыграл 19 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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