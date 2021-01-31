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Дзюба записал новое видео, поблагодарив болельщиков за поддержку

31 Января 2021, 22:56,

Global Look Press

Форвард «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в видеопослании.

«Я хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за теплоту, за добрые слова. Очень многие писали смс, в директ и просто волновались. Мне очень приятно, спасибо вам огромное за это», - сказал Дзюба в ролике в социальной сети «Инстаграм».

Также футболист добавил, что сильно соскучился по тренировкам, а также отдельно выразил благодарность медикам, назвав их «золотыми людьми».

Напомним, что Дзюба и Андрей Лунёв заболели коронавирусом и по этой причине пропустили первый сбор команды Сергея Семака. В воскресенье у чемпионов России начался второй этап подготовки к новому сезону.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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