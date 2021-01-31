Дзюба записал новое видео, поблагодарив болельщиков за поддержку

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31 Января 2021, 22:56,
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в видеопослании.
«Я хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за теплоту, за добрые слова. Очень многие писали смс, в директ и просто волновались. Мне очень приятно, спасибо вам огромное за это», - сказал Дзюба в ролике в социальной сети «Инстаграм».
Также футболист добавил, что сильно соскучился по тренировкам, а также отдельно выразил благодарность медикам, назвав их «золотыми людьми».
Напомним, что Дзюба и Андрей Лунёв заболели коронавирусом и по этой причине пропустили первый сбор команды Сергея Семака. В воскресенье у чемпионов России начался второй этап подготовки к новому сезону.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба