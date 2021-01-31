Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Грушевский - Пономарёву: «Называть Гайча ничтожеством и бездарем - это перебор»

31 Января 2021, 21:06,

Instagram

Юморист Михаил Грушевский не согласен с резкими словами ветерана Владимира Пономарёва в адрес новичка ЦСКА Адольфо Гайча.

- Тоже дико раздражался от игры Адольфо, все претензии к нему понятны. Но называть его ничтожеством и бездарем, «лоханулись мы, все идиоты» — это перебор, - приводит слова юмориста Sport24.

Грушевский также напомнил, что «армейцы» выиграли серьезную борьбу за аргентинца с многими командами, что доказывает его высокий уровень. Также, по мнению Грушевского, Гайч проявит себя в «Беневенто» и покажет свои лучшие качества.

Форвард был арендован клубом Серии А до конца сезона с правом выкупа его контракта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Владимир Пономарёв, Адольфо Гайч, Михаил Грушевский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола