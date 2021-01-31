Грушевский - Пономарёву: «Называть Гайча ничтожеством и бездарем - это перебор»

Юморист Михаил Грушевский не согласен с резкими словами ветерана Владимира Пономарёва в адрес новичка ЦСКА Адольфо Гайча.

- Тоже дико раздражался от игры Адольфо, все претензии к нему понятны. Но называть его ничтожеством и бездарем, «лоханулись мы, все идиоты» — это перебор, - приводит слова юмориста Sport24.

Грушевский также напомнил, что «армейцы» выиграли серьезную борьбу за аргентинца с многими командами, что доказывает его высокий уровень. Также, по мнению Грушевского, Гайч проявит себя в «Беневенто» и покажет свои лучшие качества.

Форвард был арендован клубом Серии А до конца сезона с правом выкупа его контракта.