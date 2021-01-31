Дзюба и Лунёв начинают готовиться с командой «Зенита», переболев коронавирусом

В воскресенье основная команда «Зенита» вернулась в Объединённые Арабские Эмираты, где проведёт второй учебно-тренировочный сбор команды. Вместе с другими одноклубниками будут готовиться к возобновлению сезону форвард Артём Дзюба и вратарь Андрей Лунёв. Опытные игроки переболели коронавирусом и только сейчас приступают к работе в общей группе команды.

После 19 туров РПЛ «Зенит» идёт на первом месте, опережая ЦСКА на четыре очка и «Спартак» - на шесть.

32-летний Дзюба в текущем сезоне забил 13 мячей в 23 поединках. 29-летний Лунёв проиграл конкуренцию Михаилу Кержакову и отыграл лишь три матча в РПЛ, пропустив три гола.