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«Спартак» и «Аякс» стали ещё ближе к соглашению по трансферу Промеса

31 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

«Спартак» и «Аякс» продолжают вести переговоры о трансфере атакующего полузащитника Куинси Промеса.

Как сообщает AD, клубы достигли значительного прорыва и очень близки к соглашению. Отмечается, что «Спартак» улучшил свое предложение, но сделка по-прежнему не закрыта.

29-летний Промес сыграл девятнадцать матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Голландии и отметился шестью забитыми голами.

Напомним, что Куинси уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и оставил о себе хорошее впечатление. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость Промеса в пятнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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Комментарии (1)
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0
AndrewS
31 Января 2021, 20:25

Дмитрий Львович Попов, как всегда, берёт коллег измором?.. :)

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