«Спартак» и «Аякс» стали ещё ближе к соглашению по трансферу Промеса

«Спартак» и «Аякс» продолжают вести переговоры о трансфере атакующего полузащитника Куинси Промеса.

Как сообщает AD, клубы достигли значительного прорыва и очень близки к соглашению. Отмечается, что «Спартак» улучшил свое предложение, но сделка по-прежнему не закрыта.

29-летний Промес сыграл девятнадцать матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Голландии и отметился шестью забитыми голами.

Напомним, что Куинси уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и оставил о себе хорошее впечатление. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость Промеса в пятнадцать миллионов евро.