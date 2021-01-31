«Спартак» и «Аякс» стали ещё ближе к соглашению по трансферу Промеса

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31 Января 2021, 16:27,
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«Спартак» и «Аякс» продолжают вести переговоры о трансфере атакующего полузащитника Куинси Промеса.
Как сообщает AD, клубы достигли значительного прорыва и очень близки к соглашению. Отмечается, что «Спартак» улучшил свое предложение, но сделка по-прежнему не закрыта.
29-летний Промес сыграл девятнадцать матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Голландии и отметился шестью забитыми голами.
Напомним, что Куинси уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и оставил о себе хорошее впечатление. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость Промеса в пятнадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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