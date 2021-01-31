Данченко перешёл из «Рубина» в АЕК

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31 Января 2021, 13:37,
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Защитник Олег Данченко перешёл из «Рубина» в греческий АЕК.
«Желаем Олегу успехов в новом клубе!» - говорится в заявлении казанского клуба.
26-летний украинец первую часть сезона провёл на правах аренды в «Уфе». Ранее в СМИ появилась информация, что у клуба из столицы Татарстана не было возможности досрочно прервать аренду Данченко, а «Уфа» не хотела расставаться с защитником. Олег перешёл в «Рубин» из донецкого «Шахтёра» в июле 2019 года.
АЕК набрал 37 очков в девятнадцати турах чемпионат Греции и расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Греции, отставание от лидирующего «Олимпиакоса» составляет четырнадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, АЕК Афины, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Олег Данченко