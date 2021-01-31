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Аршавин: «Игроки молодёжки не испортят погоды на сборах с основой, в этом нет сомнений»

31 Января 2021, 11:26,

twitter.com

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин на клубном канале в YouTube рассказал о турецких сборах и молодых игроках в команде Сергея Семака.

- Вы побывали на тренировках всех команд, которые сейчас работают на тренировках в Турции, две команды ЮФЛ, молодежка, «Зенит-2». Как вы оцените работу, которую сейчас делают ребята?

- Все проходит в обычном нормальном режиме для сборов. Мне кажется, для ребят тренировки интересные. Мне кажется, что мы довольны, и они смогли выехать на сбор в Турцию и готовиться к чемпионату.

- Вы сами успели несколько раз потренироваться с ребятами. Вы соскучились по игре? Или это желание поработать с ребятами и  показать в своем роде мастер-класс?

- Как я уже где-то говорил, мне проще оценить футболистов, когда я с ними тренируюсь. Планировалась одна неделя с дублем, а вторая - с «Зенитом-2». К сожалению, мои физические кондиции в этом году ухудшились и не позволили мне потренироваться с «Зенитом-2».

- Два игрока из ЮФЛ сейчас работают с «Зенитом-2». Это из-за того, что меньше игроков работает в общей группе.  Насколько для них это серьезный опыт, как со стороны кажется, насколько они нервничают, оказавшись в команде?

- «Зенит-2» оказался в тяжелой ситуации, потому что забрали игроков в основную команду. Некоторые заболели, кто-то не смог приехать на сборы из-за тестов. Надо было сегодня играть, взяли двух футболистов. Я их знаю, в них уверен и не вижу паники в их действиях, они нормально играют. Все нормально, они молодцы.

- Вы сами сказали, много ребят из молодежки отравились с основой на сбор. Насколько, может быть, успели обсудить их работу с тренерским штабом? Как лично вы оцените то, что ребята показали на сборе?

- Я ни с кем не обсуждал. Если мы будем обсуждать, то позже. Те ребята, что поехали, заслужили это. То, что они там не испортят погоды, в этом нет у меня сомнений.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин
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