«Спартак» показал новую расстановку: Выводы от первого в 2021 году матча «красно-белых»

В субботу «Спартак» провёл первый матч в 2021 году. «Красно-белые» обыграли «Пахтакор» со счётом 2:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится впечатлениями от прошедшей встречи.

Анализировать товарищеские матчи традиционно тяжело, тем более когда речь идёт о первом поединке. Тем не менее поединок против «Пахтакора» дал сразу несколько поводов, поговорить о «Спартаке». Первое – это конечно же явление четырёх защитников. О том, что Доменико Тедеско будет перестраивать команду, стали говорить ещё в декабре. Теперь стало ясно, что это были не домыслы.

«Спартак» что в первом тайме, что во втором играл с четырьмя ярко выраженными защитниками. Порой глубоко садились центральные полузащитники (Крал Хендрикс в первом тайме и Зобнин с Умяровым во втором), но всё же сзади была именно четвёрка. В стартовом составе вышли Жиго и Джикия, которые явно будут основной связкой. Откровенно говоря, бросилось в глаза, что без Маслова было сложно через пас выйти из обороны, когда «Пахтакор» прессинговал. Правда, узбекский клуб был не слишком активен. Интересно, что Маслова теперь Тедеско видит правым защитником — именно на фланге появился защитник после перерыва, сменив Ещенко. А вот Мозес был передвинут на фланг полузащиты, что тоже надо отметить.

Проще говоря, «Спартак» большую часть матча действовал по схеме 4-2-3-1. Матч с «Пахтакором» продемонстрировал скудность состава «Спартака», по сути, усиления не требует только опорная зона. Кстати, новичок Йоррит Хендрикс смотрелся неплохо, почти не ошибался в передачах. Правда, оценивать его рано. Во-первых, голландец должен быть в лучшей форме, чем партнёры. Во-вторых, «Пахтакор» не давал возможности Хендриксу показать свои качества в отборе.

Вернёмся к другим позициям, и вот тут видны проблемы. У «Спартака» нет игрока на позицию «десятки». Михаил Игнатов в первом тайме и Джордан Ларссон во втором ничего не показали в этой роли. Швед вообще чувствовал себя не в своей тарелке, а россиянин талантлив, но результат-то нужен сейчас. Возможно, Тедеско попробует вернуть на это место Бакаева, но тогда встанет вопрос с флангом. Во втором тайме у «Спартака» справа играли Мозес и Роша, меняясь флангами, но оба ничего не показали. Если справа есть Бакаев, то слева пока всё хуже. Роша старался, но действовал бессмысленно, а Мозес и вовсе растворился.

В этой ситуации, конечно, удивляет, что «Спартак» не готов оставить Максима Глушенкова даже для ротации. Сейчас у «красно-белых» не хватает кадров, так что вряд ли стоит разбрасываться футболистами. И конечно, матч с «Пахтакором» показал, что Промес или другой футболист с умением сделать нестандартный ход «Спартаку» очень нужен. «Красно-белые» в субботу выглядели довольно хорошо подготовленными тактически (это особенно легко было заметить за счёт разлинованного для детской школы поля), все занимали свои позиции. Однако действиям команды не хватало изюминки, и просто непонятно, кто в этом составе способен на тонкое действие.

«Спартак» вновь меняется, и за этим следить интересно. Говорить о том, что из этого выйдет, пока слишком рано. Кажется, «красно-белым» не мешало бы быть активнее на трансферном рынке, который в России открыт ещё месяц.

Андрей Центров