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«Динамо» обыграло «Слован» на сборе в Турции

30 Января 2021, 19:35,

Global Look Press

Московское «Динамо» обыграло «Слован» (4:2) на сборе в Турции.

«Динамо»: Шунин (к), Кутицкий (Москвичёв, 59), Евгеньев (Нойштедтер, 59), Плиев (Ордец, 59), Слепов (Варела, 59), Каборе (Моро, 59), Фомин (Школик, 59), Липовой (Карапузов, 59), Терехов (Лесовой, 59), Захарян (Шиманьски, 59), Грулёв (Тюкавин, 59).

Даниэль вывел «Слован» вперёд на восьмой минуте, но уже к перерыву российский клуб вёл в счете, забитыми голами отметились Грулёв и Липовой. На 48-й минуте преимущество «Динамо» укрепил Захарян, но через несколько минут отставание сократил Хадфи. Точку в матче на 88-й минуте поставил Тюкавин.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 2 января, соперником подопечных Шварца станет «Рудар».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва
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