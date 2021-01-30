ЦСКА арендует Тосуна

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун продолжит карьеру в России, об этом рассказал турецкий журналист Эртем Шенер.

«Тосун перейдёт в ЦСКА на правах аренды, если не будет никаких сюрпризов. Дженк уже договорился обо всём с российским клубом», - приводит слова Эртема Шенера Spor3.

Ранее отец и по совместительству агент Тосуна подтвердил, что переговоры с ЦСКА уже идут.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сборной Турции сыграл лишь семь матчей за «Эвертон» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение Тосуна с английским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.