ЦСКА арендует Тосуна

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30 Января 2021, 18:48,
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Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун продолжит карьеру в России, об этом рассказал турецкий журналист Эртем Шенер.
«Тосун перейдёт в ЦСКА на правах аренды, если не будет никаких сюрпризов. Дженк уже договорился обо всём с российским клубом», - приводит слова Эртема Шенера Spor3.
Ранее отец и по совместительству агент Тосуна подтвердил, что переговоры с ЦСКА уже идут.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сборной Турции сыграл лишь семь матчей за «Эвертон» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение Тосуна с английским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Дженк Тосун