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ЦСКА арендует Тосуна

30 Января 2021, 18:48,

Global Look Press

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун продолжит карьеру в России, об этом рассказал турецкий журналист Эртем Шенер.

«Тосун перейдёт в ЦСКА на правах аренды, если не будет никаких сюрпризов.  Дженк уже договорился обо всём с российским клубом», - приводит слова Эртема Шенера Spor3.

Ранее отец и по совместительству агент Тосуна подтвердил, что переговоры с ЦСКА уже идут.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сборной Турции сыграл лишь семь матчей за «Эвертон» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение Тосуна с английским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Дженк Тосун
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