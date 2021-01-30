«Спартак» победил «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина

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30 Января 2021, 16:48,
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Московский «Спартак» провел товарищеский поединок против «Пахтакора». Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 2:1.
В составе «красно-белых» голы забили Алекс Крал и Роман Зобнин. За команду из Узбекистана результативным ударом отметился Драган Черан.
Протокол игры
|7' Черан Драган (0:1)
|(1:1) Крал Алекс 30'
|(2:1) Зобнин Роман 86'
Максименко Александр • Жиго Самуэль • Джикия Георгий • Айртон Лукас • Хендрикс Йоррит • Бакаев Зелимхан • Крал Алекс • Игнатов Михаил Александрович • Ещенко Андрей • Роша Педро • Понсе Эсекель
Запасные: Соболев Александр • Умяров Наиль • Маслов Павел • Ларссон Джордан • Маркитесов Дмитрий • Селихов Александр • Кутепов Илья • Мозес Виктор • Зобнин Роман • Гапонов Илья
30 января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Пахтакор
Позитивненько. В основном из-за хорошей физики.
Второй тайм слабее первого.
Все, кто "хромал" не переубедили. Одного Рошу тренер мучал 90 минут и не думаю, что был им впечатлён.)))
Гол Крала красавец.
Привет 779!
Что там Хендрикс набегал в первом матче? На какой позиции играл?
Здравствуй, Bathet30!
Хендрикс, как и ожидалось подвинул Крала вперёд, а сам занимается оборонительными функциями. Пока, сам понимаешь, рано оценивать.