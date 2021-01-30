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«Спартак» победил «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина

30 Января 2021, 16:48,

Global Look Press

Московский «Спартак» провел товарищеский поединок против «Пахтакора». Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 2:1.

В составе «красно-белых» голы забили Алекс Крал и Роман Зобнин. За команду из Узбекистана результативным ударом отметился Драган Черан.

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1 Пахтакор
    7' Черан Драган (0:1)
(1:1) Крал Алекс 30'    
(2:1) Зобнин Роман 86'    
Максименко Александр Жиго Самуэль Джикия Георгий Айртон Лукас Хендрикс Йоррит Бакаев Зелимхан Крал Алекс Игнатов Михаил Александрович Ещенко Андрей Роша Педро Понсе Эсекель
Запасные: Соболев Александр Умяров Наиль Маслов Павел Ларссон Джордан Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Кутепов Илья Мозес Виктор Зобнин Роман Гапонов Илья
Суюнов Элдорбек Алижонов Хожиакбар Исмаилов Анзур Юлдошев Иброхим Черан Драган Эркинов Хожимат Хамробеков Одилжон Дердийок Эрен
30 января.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Пахтакор
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Комментарии (3)
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2
779
30 Января 2021, 16:51

Позитивненько. В основном из-за хорошей физики.
Второй тайм слабее первого.
Все, кто "хромал" не переубедили. Одного Рошу тренер мучал 90 минут и не думаю, что был им впечатлён.)))
Гол Крала красавец.

1
Bathet30
30 Января 2021, 17:07

Привет 779!
Что там Хендрикс набегал в первом матче? На какой позиции играл?

1
779
30 Января 2021, 17:12

Здравствуй, Bathet30!
Хендрикс, как и ожидалось подвинул Крала вперёд, а сам занимается оборонительными функциями. Пока, сам понимаешь, рано оценивать.

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