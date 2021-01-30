ЦСКА не договорился с «Ниццей» о переходе Барбозы

Бразильский хавбек Данило Барбоза, выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», не перейдет в московский ЦСКА. Об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Симоне Ровера.

По данным инсайдера, стороны не смогли согласовать условия сделки и прекратили переговоры.

В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник сыграл четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Данило в 6,5 миллиона евро.

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.