«Спартак» сообщил о травме Урунова

Хавбек московского «Спартака» Остон Урунов пропустит контрольную встречу с «Пахтакором» из-за повреждения опорно-двигательного аппарата. Об этом гласит сообщение столичного клуба в «Твиттере».

«Проводится полное медобследование, во время которого игрок работает по индивидуальной программе», - говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 20-летний полузащитник сыграл восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.

Спарринг между «Спартаком» и «Пахтакором» состоится сегодня, 30-го января. Начало матча запланировано в 15:00 по московскому времени.