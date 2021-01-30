«Спартак» сообщил о травме Урунова

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30 Января 2021, 14:58,
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Хавбек московского «Спартака» Остон Урунов пропустит контрольную встречу с «Пахтакором» из-за повреждения опорно-двигательного аппарата. Об этом гласит сообщение столичного клуба в «Твиттере».
«Проводится полное медобследование, во время которого игрок работает по индивидуальной программе», - говорится в сообщении пресс-службы.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги 20-летний полузащитник сыграл восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.
Спарринг между «Спартаком» и «Пахтакором» состоится сегодня, 30-го января. Начало матча запланировано в 15:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Остон Урунов