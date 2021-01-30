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Ларссон: «Когда у тебя тренер по физподготовке Чепзанович, то ты умираешь после каждой тренировки»

30 Января 2021, 14:39,

Global Look Press

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube рассказал о предложении девушке, первом сборе и следующем сопернике.

- У тебя на выходных между сборами случилось самое яркое событие, ты сделал предложение своей девушке. Расскажи, как это произошло?

- Я арендовал яхту и сказал ей, что мы сделаем несколько фотографий на ней и просто насладимся классным днем в море, ведь у нее не так давно был день рождения. Мы просто пообедали, покатались на гидроцикле, просто наслаждались солнечной погодой. После этого я предложил ей пройти на верхнюю палубу, где я и решил сделать предложение.

- Команда как-то тебя поздравляла, просила проставиться?

- Конечно, Джикия был первым, кто сказал, что у нас должен быть командный ужин в честь такого события. Думаю, что я должен отвести команду куда-нибудь.

- С приходом Йоррита Хендрикса тебе стало веселее в команде?

- Мы шутим на голландском, говорим на нем с [SMM-менеджером] Иваном, пытаемся научить его каким-то словам, так что в следующий раз, надеюсь,  он что-то скажет на камеру на голландском.

- Как тебе первый сбор, ты не вымотался?

- Конечно, когда у тебя тренер по физподготовке Владимир Чепзанович, то ты умираешь после каждой тренировки, так что первый сбор был очень тяжелым. Сейчас у нас тренировки направлены больше на тактику и определенные футбольные детали, но это все еще тяжело, ведь зимняя пауза еще продолжается. Сейчас мы сыграем три матча за короткий промежуток времени. Мы усердно работаем, чтобы  хорошо подготовиться ко второй части сезона.

- Вас ждет товарищеский матч с «Пахтакором». Вы уже играли против этой команды год назад, ты был одним из четырех футболистов, которые забили. Какие у вас остались воспоминания после того матча?

- А против этой команды, у которой цвета похожи на «Фенербахче»? Я помню, что у них было несколько хороших индивидуально сильных и техничных игроков, которые могут решить в ситуациях выхода один-в-один. Если говорить о команде в целом, то в том матче им не удалось хорошо выстроить оборону, поэтому в итоге мы их обыграли довольно легко, но мы должны быть готовы.  Конечно, это тренировочная игра, мы будем наигрывать много вещей на практике, но выигрывать всегда хочется, поэтому настрой будет боевым.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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