Хендрикс и Роша - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Пахтакором»

Тренерский штаб московского «Спартака» определился со стартовым составом команды на контрольную встречу против «Пахтакора». Стоит отметить, что в основе «красно-белых» выйдет голландский хавбек Йоррит Хенрикс, который был куплен этой зимой у ПСВ.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Ещенко, Игнатов, Крал, Бакаев, Хендрикс, Понсе, Роша.

Поединок начнется в 15:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Добавим, что «Спартак» с 35 очками занимает третье место в чемпионате России после 19 туров. Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.