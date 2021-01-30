Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Clubelo: Гвардиола - лучший тренер мира, Бердыев и Сёмин - в топ-50

30 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником мира по версии портала Clubelo.

Вторым стал Диего Симеоне («Атлетико»), а тройку лучших замкнул Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Далее расположились Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», и Ральф Рангник.

Самое высокое место среди российских тренеров занял Курбан Бердыев. Он расположился на 27-й строчке. Юрий Сёмин стал 37-м, а Сергей Семак - 108-м. Виктор Ганчаренко занял лишь 218-е место.

Напомним, что Гвардиола начал тренерскую карьеру в каталонской «Барселоне», после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». С 2016-го года испанец возглавляет «Манчестер Сити».

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Юрий Сёмин, Курбан Бердыев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
altmax
30 Января 2021, 12:27

А этот портал Clubelo сам то хоть попадёт в ТОП-50?

1
ARTUR
30 Января 2021, 12:00

как я понял это рейтинг из ныне действующих тренеров , потому что на фоне Бенитеса он просто самый лысый , ну можно еще сказать что самый стильный )) при всем моем уважении к Пепу ))

0
Артур Измаилов
30 Января 2021, 11:23

не больше чем физрук !

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола