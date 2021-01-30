Clubelo: Гвардиола - лучший тренер мира, Бердыев и Сёмин - в топ-50

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником мира по версии портала Clubelo.

Вторым стал Диего Симеоне («Атлетико»), а тройку лучших замкнул Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Далее расположились Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», и Ральф Рангник.

Самое высокое место среди российских тренеров занял Курбан Бердыев. Он расположился на 27-й строчке. Юрий Сёмин стал 37-м, а Сергей Семак - 108-м. Виктор Ганчаренко занял лишь 218-е место.

Напомним, что Гвардиола начал тренерскую карьеру в каталонской «Барселоне», после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». С 2016-го года испанец возглавляет «Манчестер Сити».