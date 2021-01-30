Денег нет, но есть лимит: Тенденции зимнего трансферного окна в России

В России только-только открылось зимнее трансферное окно, его основная тенденция понятна. Никаких громких переходов ждать не стоит. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в сложившейся ситуации.

Текущее трансферное окно в России выдаётся на редкость скучным. Летом и осенью в «Зенит» сватали Кристиана Эриксена, «Локомотив» мелькал в слухах с грозными нападающими, «Спартак» пытался подписать Орье. Зимой же тишь да гладь. В Россию приехали не слишком нужные в Европе Пабло и Хендрикс и несколько футболистов из чемпионатов, которые по классу пока уступают нашему.

Зимой рынок трудный — повторяют менеджеры клубов. Конечно, это правда, но лишь отчасти. Всё же даже зимой можно найти классных исполнителей, которые могут нуждаться в игровой практике. Однако никто круче Промеса в трансферных слухах отечественных команд не фигурирует.

Причин видится несколько, и ещё сложно сказать, какая первичнее. У российских клубов всё сложнее с финансами, и коронакризис в этом смысле, безусловно, ударил. Те, кто пытался выстраивать рыночные отношения, потеряли зрителей и спонсоров. Что касается бюджетных клубов, то для их хозяев траты на футбол сейчас стали совсем не актуальны.

И всё же не стоит именно финансовый вопрос делать приоритетным. В конце концов экономические проблемы сейчас есть во всём мире, что сказывается на падающих трансферных компенсациях. Многие просто стали покупать игроков чуть ниже уровнем.

Однако у российских клубов появилась другая серьёзная проблема — лимит. На сезон можно заявить всего 8 иностранцев. Естественно, летом эту квоту многие старались по максимуму выбрать. Оборотная сторона — необходимость с кем-то расставаться для заявки нового варяга. Теперь мало найти того же иностранца и договориться с ним самим и клубом. Помимо этого, надо под легионера освободить место в заявке, что сделать не всегда просто.

Конечно, в этой ситуации приходится более пристальное внимание обращать на игроков, которые под лимит не попадают. Однако найти сильных россиян всё сложнее. Хорошо, что идёт подпитка из ФНЛ, в частности, многие будут следить за Ильёй Берковским, сменившим «Торпедо» на «Локомотив», и за новичками «Урала» Рамазаном Гаджимурадовым (экс-«СКА-Хабаровск») и Артёмом Максименко (экс-«Велес»). В остальном ФНЛ едва ли может похвастаться талантами.

Не так много доступных россиян и в Премьер-лиге. «Рубин» вот завершает сделку по приобретению Леона Мусаева из «Зенита», «Арсенал» в свою очередь арендовал у казанцев Игоря Коновалова, а Олег Иванов отправился завершать карьеру в «Уфу», покинув «Ахмат». В общем, скудновато...

Из всей массы выбивается «Ротор», который надеется спастись за счёт легионеров, не попадающих под лимит. В Волгоград перебрались трое футболистов «Астаны» (два казаха и один белорус), которые не попадают под ограничения как граждане ЕАЭС.

Ждать каких-то интересных трансферов этой зимой явно не стоит. Все клубы вцепились в своих россиян-лидеров, которые у них есть, понимая, что замену им найти будет сложно. При этом на качественных иностранцев нет ни денег, ни мест в заявке.

Андрей Центров