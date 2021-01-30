Промес может вернуться в «Спартак» 31 января

Согласно данным журналиста De Telegraaf Майка Вервейя, полузащитник амстердамского «Аякса» Куинси Промес в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».

Согласно данным инсайдера, на днях стороны провели переговоры. Отмечается, что голландский гранд готов отпустить игрока за приемлемую сумму. «Спартак» собирается оформить трансфер 29-летнего футболиста в воскресенье, 31-го января.

Напомним, что Куинси защищал цвета московского коллектива с 2014-го по 2018-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Промес провел 19 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).