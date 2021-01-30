Азмун уйдёт из «Зенита», Максименко покинет «Спартак», а у Абрамовича проблемы из-за Навального – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какие проблемы возникли у владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за дела политика Алексея Навального, куда из «Спартака» может перейти Александр Максименко, и какое будущее ждёт нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Азмун уйдёт из «Зенита»

Сердар Азмун ранее говорил о готовности сделать следующий шаг в своей карьере. Судя по всему, этот самый шаг иранский форвард сделает уже ближайшим летом. По слухам, в настоящее время представители Азмуна подыскивают для него новый клуб. «Зениту» нужно постепенно готовиться к уходу нападающего. Своим вкладом в успехи «сине-бело-голубых» последних лет иранец определённо заслужил возможность пойти на повышение.

Месси учит французский ради перехода в «ПСЖ»

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из ключевых тем в мире футбольных слухов. На этой неделе появилась информация о том, что звёздный аргентинец начал учить французский язык, как и самые близкие его люди – жена и дети. Информация подавалась с прямым намёком на то, что Месси готовится к переходу в «ПСЖ». В клубе ранее подтверждали интерес к футболисту. Впрочем, какие-то решение Лионель вряд ли примет до выборов президента «Барселоны», перенесённых на весну.

Аллегри подписал контракт с «Ромой»

Массимилиано Аллегри наверняка соскучился по работе. Уже полтора года тренер не имеет команды, хотя пресса регулярно связывает его с тем или иным клубом. Слухи говорят о том, что следующим местом работы Аллегри станет «Рома». 53-летний специалист якобы уже подписал предварительное трудовое соглашение с римлянами, рассчитанное на два сезона с возможностью продления ещё на один год. Контракт вступит в силу в том случае, если «волки» получат путёвку в Лигу чемпионов.

Максименко покинет «Спартак»

Несколько неожиданный слух коснулся вратаря «Спартака» Александра Максименко. СМИ сообщили о том, что интерес к вратарю исходит прямо из чемпионата Англии. Подписать российского голкипера якобы рассчитывает «Вест Хэм», чьи вратари уже находятся в категории футбольных ветеранов. Сменить Премьер-лигу России на Премьер-лигу Англии для Максименко было бы очень круто.

Роналду могут наказать после дня рождения девушки

Криштиану Роналду получил выходной – «Ювентус» громил СПАЛ в Кубке Италии без своего звёздного форварда. Как раз в этот день возлюбленная Роналду Джорджина Родригес отмечала свой двадцать седьмой день рождения. В СМИ появилась информация о том, что звёздная парочка отмечала праздник в отеле, который официально был закрыт. Роналду и Родригес якобы при этом нарушили карантинные ограничения, выехав из одного региона в другой. Сейчас полиция проводит проверку. Если всё подтвердится, то португальского футболиста могут наказать.

У Абрамовича проблемы из-за Навального

Роман Абрамович в начале недели уволил очередного тренера, попрощавшись с Фрэнком Лэмпардом. Теперь у владельца «Челси» появилась головная боль по другому поводу. В Англии пишут о том, что активы Абрамовича могут быть заморожены британским правительством. Возможные санкции связаны с арестом в России политика-оппозиционера Алексея Навального. Политики выступают за замораживание активов не только Абрамовича, но и Алишера Усманова, который связан с «Эвертоном».