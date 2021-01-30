Азмун уйдёт из «Зенита», Максименко покинет «Спартак», а у Абрамовича проблемы из-за Навального – в главных слухах недели

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30 Января 2021, 00:03,
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В главных слухах недели вы узнаете о том, какие проблемы возникли у владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за дела политика Алексея Навального, куда из «Спартака» может перейти Александр Максименко, и какое будущее ждёт нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Азмун уйдёт из «Зенита»
Сердар Азмун ранее говорил о готовности сделать следующий шаг в своей карьере. Судя по всему, этот самый шаг иранский форвард сделает уже ближайшим летом. По слухам, в настоящее время представители Азмуна подыскивают для него новый клуб. «Зениту» нужно постепенно готовиться к уходу нападающего. Своим вкладом в успехи «сине-бело-голубых» последних лет иранец определённо заслужил возможность пойти на повышение.Embed from Getty Images
Месси учит французский ради перехода в «ПСЖ»
Будущее Лионеля Месси остаётся одной из ключевых тем в мире футбольных слухов. На этой неделе появилась информация о том, что звёздный аргентинец начал учить французский язык, как и самые близкие его люди – жена и дети. Информация подавалась с прямым намёком на то, что Месси готовится к переходу в «ПСЖ». В клубе ранее подтверждали интерес к футболисту. Впрочем, какие-то решение Лионель вряд ли примет до выборов президента «Барселоны», перенесённых на весну.Embed from Getty Images
Аллегри подписал контракт с «Ромой»
Массимилиано Аллегри наверняка соскучился по работе. Уже полтора года тренер не имеет команды, хотя пресса регулярно связывает его с тем или иным клубом. Слухи говорят о том, что следующим местом работы Аллегри станет «Рома». 53-летний специалист якобы уже подписал предварительное трудовое соглашение с римлянами, рассчитанное на два сезона с возможностью продления ещё на один год. Контракт вступит в силу в том случае, если «волки» получат путёвку в Лигу чемпионов.Embed from Getty Images
Максименко покинет «Спартак»
Несколько неожиданный слух коснулся вратаря «Спартака» Александра Максименко. СМИ сообщили о том, что интерес к вратарю исходит прямо из чемпионата Англии. Подписать российского голкипера якобы рассчитывает «Вест Хэм», чьи вратари уже находятся в категории футбольных ветеранов. Сменить Премьер-лигу России на Премьер-лигу Англии для Максименко было бы очень круто.Embed from Getty Images
Роналду могут наказать после дня рождения девушки
Криштиану Роналду получил выходной – «Ювентус» громил СПАЛ в Кубке Италии без своего звёздного форварда. Как раз в этот день возлюбленная Роналду Джорджина Родригес отмечала свой двадцать седьмой день рождения. В СМИ появилась информация о том, что звёздная парочка отмечала праздник в отеле, который официально был закрыт. Роналду и Родригес якобы при этом нарушили карантинные ограничения, выехав из одного региона в другой. Сейчас полиция проводит проверку. Если всё подтвердится, то португальского футболиста могут наказать.Embed from Getty Images
У Абрамовича проблемы из-за Навального
Роман Абрамович в начале недели уволил очередного тренера, попрощавшись с Фрэнком Лэмпардом. Теперь у владельца «Челси» появилась головная боль по другому поводу. В Англии пишут о том, что активы Абрамовича могут быть заморожены британским правительством. Возможные санкции связаны с арестом в России политика-оппозиционера Алексея Навального. Политики выступают за замораживание активов не только Абрамовича, но и Алишера Усманова, который связан с «Эвертоном».Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Барселона, Челси, ПСЖ, Рома, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вест Хэм, Массимилиано Аллегри, Сердар Азмун, Роман Абрамович, Главные слухи недели, Александр Максименко, Джорджина Родригес
Про Абрамовича ну это как-то слух... несерьезно все это