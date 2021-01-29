​Глушенков покинул лагерь «Спартака» и может перейти в «Химки»

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29 Января 2021, 22:16,
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение «Спартака» на сборе в Дубае. Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».
По данным источника, в ближайшее время Глушенков может перебраться в «Химки». Речь идёт об аренде.
В начале нынешнего сезона Глушенков успел принять участие в пяти матчах «Спартака» в Премьер-лиге, суммарно проведя на поле восемьдесят семь минут. Затем Максим не играл, поскольку получил серьёзную травму колена.
После первой части сезона «Химки» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Химки, Трансферы футбола - зима 2021, Максим Глушенков