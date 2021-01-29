​Глушенков покинул лагерь «Спартака» и может перейти в «Химки»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение «Спартака» на сборе в Дубае. Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».

По данным источника, в ближайшее время Глушенков может перебраться в «Химки». Речь идёт об аренде.

В начале нынешнего сезона Глушенков успел принять участие в пяти матчах «Спартака» в Премьер-лиге, суммарно проведя на поле восемьдесят семь минут. Затем Максим не играл, поскольку получил серьёзную травму колена.

После первой части сезона «Химки» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.