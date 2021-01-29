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​Иван Игнатьев заболел ангиной

29 Января 2021, 21:15,

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Пресс-служба «Рубина» поделилась новостями о работе команды на сборе в Турции. Нападающий Иван Игнатьев в настоящий момент не тренируется в общей группе по причине заболевания ангиной.

После первой части сезона «Рубин» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Вторую часть сезона команда Леонида Слуцкого начнёт гостевым поединком против «Спартака». Он состоится двадцать восьмого февраля.

Иван Игнатьев в первой части сезона провёл пятнадцать матчей. На счету двадцатидвухлетнего форварда два забитых гола и один результативный пас на партнёра.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Иван Игнатьев
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