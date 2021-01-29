​Иван Игнатьев заболел ангиной

Пресс-служба «Рубина» поделилась новостями о работе команды на сборе в Турции. Нападающий Иван Игнатьев в настоящий момент не тренируется в общей группе по причине заболевания ангиной.

После первой части сезона «Рубин» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Вторую часть сезона команда Леонида Слуцкого начнёт гостевым поединком против «Спартака». Он состоится двадцать восьмого февраля.

Иван Игнатьев в первой части сезона провёл пятнадцать матчей. На счету двадцатидвухлетнего форварда два забитых гола и один результативный пас на партнёра.