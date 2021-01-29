Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сёмин прокомментировал информацию о своём появлении на сборах «Локомотива»

29 Января 2021, 20:40,

ФК "Локомoтив"

В пятницу вечером «Матч ТВ» посредством своей страницы в Instagram сообщил о появлении экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на сборах команды. Более того, источник сообщал, что заслуженного тренера тепло встретили в расположении клуба. Впрочем, эта информация оказалась неправдивой.

«Я ни на какие сборы не приехал», - рассказал Сёмин Рейтингу Букмекеров.

Напомним, Юрий Сёмин покинул должность тренера «Локомотива» ещё в прошлом году, перед началом лета. Тогдашние боссы московского клуба приняли решение не продлевать трудовое соглашение с Сёминым, пригласив вместо него Марко Николича.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола