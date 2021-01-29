​Сёмин прокомментировал информацию о своём появлении на сборах «Локомотива»

В пятницу вечером «Матч ТВ» посредством своей страницы в Instagram сообщил о появлении экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на сборах команды. Более того, источник сообщал, что заслуженного тренера тепло встретили в расположении клуба. Впрочем, эта информация оказалась неправдивой.

«Я ни на какие сборы не приехал», - рассказал Сёмин Рейтингу Букмекеров.

Напомним, Юрий Сёмин покинул должность тренера «Локомотива» ещё в прошлом году, перед началом лета. Тогдашние боссы московского клуба приняли решение не продлевать трудовое соглашение с Сёминым, пригласив вместо него Марко Николича.