Гайч сменил ЦСКА на «Беневенто»

Форвард Адольфо Гайч перебрался из московского ЦСКА в итальянский «Беневенто». Как сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию пресс-службы Серии А, Гайч был арендован до конца сезона с правом выкупа.

Адольфо Гайч стал футболистом ЦСКА летом прошлого года. В первой части нынешнего сезона аргентинский форвард не впечатлил, забив только один гол в восемнадцати матчах за московскую команду.

«Беневенто» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу, тридцатого января, команда Филиппо Индзаги проведёт матч против «Интера».