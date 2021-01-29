Гайч сменил ЦСКА на «Беневенто»

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29 Января 2021, 20:19,
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Форвард Адольфо Гайч перебрался из московского ЦСКА в итальянский «Беневенто». Как сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию пресс-службы Серии А, Гайч был арендован до конца сезона с правом выкупа.
Адольфо Гайч стал футболистом ЦСКА летом прошлого года. В первой части нынешнего сезона аргентинский форвард не впечатлил, забив только один гол в восемнадцати матчах за московскую команду.
«Беневенто» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу, тридцатого января, команда Филиппо Индзаги проведёт матч против «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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