Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гайч сменил ЦСКА на «Беневенто»

29 Января 2021, 20:19,

Global Look Press

Форвард Адольфо Гайч перебрался из московского ЦСКА в итальянский «Беневенто». Как сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию пресс-службы Серии А, Гайч был арендован до конца сезона с правом выкупа.

Адольфо Гайч стал футболистом ЦСКА летом прошлого года. В первой части нынешнего сезона аргентинский форвард не впечатлил, забив только один гол в восемнадцати матчах за московскую команду.

«Беневенто» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу, тридцатого января, команда Филиппо Индзаги проведёт матч против «Интера».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Беневенто, Адольфо Гайч, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола