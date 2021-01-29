​Сёмин появился на сборах «Локомотива»

Известный тренер Юрий Сёмин был замечен на сборе «Локомотива». Об этом в Instagram сообщает «Матч ТВ».

Напомним, все свои три титула чемпиона России «Локомотив» выиграл с Юрием Сёминым на тренерском мостике. В конце мая прошлого года Сёмин покинул должность главного тренера команды в связи с окончанием срока контракта. Тогдашние руководители «железнодорожников» решили не пролонгировать трудовое соглашение с тренером, что повлекло за собой недовольство со стороны болельщиков.

Добавим, что «Локомотив» ко второй части нынешнего сезона готовится в солнечной Испании.