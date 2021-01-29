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«Динамо» и «Актобе» победителя не выявили

29 Января 2021, 19:00,

Global Look Press

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Актобе» (2:2) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Состав российского клуба выглядел следующим образом: Лещук, Слепов (Кутицкий, 61), Нойштедтер (Плиев, 61), Ордец (к) (Евгеньев, 61), Варела (Москвичёв, 61), Школик (Каборе, 61), Моро (Фомин, 61), Карапузов (Липовой, 61), Шиманьски (Захарян, 61), Лесовой (Терехов, 61), Тюкавин (Грулёв, 61).

На 27-й минуте счёт открыл Карапузов, под занавес первого тайма равенство восстановил Самородов. На 49-й минуте Тюкавин вывел москвичей вперёд, а на 62-й Балашов сравнял счёт, больше голов зрители не увидели.

После девятнадцати туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Актобе
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