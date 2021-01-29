«Зенит» сможет выкупить Мусаева за 1,5 миллиона евро в течение двух сезонов

Стали известны детали обратного выкупа «Зенитом» полузащитника «Рубина» Леона Мусаева.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, «Зенит» имеет право выкупить Мусаева в ближайшие два сезона за 1,5 миллиона евро, что в три раза больше суммы, за которую «Рубин» приобрёл 22-летнего россиянина.

Напомним, что сегодня казанцы объявили о подписании пятилетнего контракта с опорным полузащитником. За новый клуб Леон будет выступать под 38-м номером.

Отметим, что вчера, 28 января, «Рубин» приступил к тренировкам на втором сборе, который пройдёт до 9 февраля в турецком Белеке.