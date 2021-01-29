Мусаев – о переходе в «Рубин»: «Других вариантов, по-моему, не было»

Полузащитник Леон Мусаев прокомментировал переход из «Зенита» в «Рубин».

«Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось», - цитирует российского полузащитника пресс-служба питерского клуба.

Воспитанник «Зенита» подписал долгосрочный контракт с казанцами.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 28 очков. У идущего первым питерского «Зенита» 41 зачетный балл в активе.