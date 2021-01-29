Кабелла: «Моя цель – каждый год бороться с «Краснодаром» за чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла ответил на вопросы болельщиков.

«Хотел бы я быть капитаном? Нет, хочу быть полезным на поле. Быть капитаном – это не мое. Есть игроки, которые реально созданы для этого. Моя цель – играть с «Краснодаром» в Европе каждый год, бороться за чемпионство, не за второе-третье место, а именно за чемпионство. Это вполне возможно, у нас хороший состав, он будет ещё усиливаться, я уверен», - сказал футболист в видео, опубликованном на канале «Краснодара» в YouTube.

После девятнадцати туров «Краснодар» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.