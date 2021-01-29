Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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В РПЛ открылось зимнее трансферное окно

29 Января 2021, 15:12,

Евро-Футбол.Ру

В РПЛ открылось зимнее трансферное окно.

«29 января для команд-участников Тинькофф российской Премьер-Лиги сезона 2020/21 стартовал второй регистрационный период», - говорится в заявлении пресс-службы российской Премьер-лиги.

Отмечается, что трансферное окно продлится до 25 февраля включительно.

На данный момент чемпионат находится на паузе. После девятнадцати туров таблицу российской Премьер-лиги возглавляет питерский «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко. Отрыва от второго места составляет четыре зачетных балла.

Российский футбол вернётся в 20-х числах февраля, именно тогда будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: РПЛ
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