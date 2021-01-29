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Кабелла назвал любимое русское блюдо

29 Января 2021, 14:38,

Global Look Press

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своём любимом русском блюде.

«Борщ. Это лучшее блюдо нашего повара Арама. Мне борщ сразу понравился. Я попробовал его и подумал: «Супер!». Я ем его и на базе, и в ресторанах. Я ещё не успел попробовать все ваши блюда. Стараюсь есть привычную для себя еду на базе, в ресторанах, кафе», - сказал Кабелла, отвечая на вопросы болельщиков на канале «Краснодара» в YouTube.

Напомним, что 30-летний Кабелла перешёл в «Краснодар» в 2019 году из «Сент-Этьена», сумма трансфера составила порядка двенадцати миллионов евро. Соглашение Реми с российским клубом будет действовать ещё полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реми Кабелла
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