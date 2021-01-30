«Спартак» и ЦСКА избавились от форвардов, Гомес сбежал из «Аталанты», Озил - из «Арсенала»: Все трансферы недели

Подходит к концу январь, всё сильнее разгоняются трансферные кампании футбольных клубов. Много денег тратить никто не хочет, но из Европы доносятся новости о качественном усилении. Так «Севилья» урвала себе Алехандро Гомеса, поругавшегося с Гасперини и попрощавшегося с Иличичем и Миранчуком в «Аталанте». Наконец-то сбежал из лондонского плена Месут Озил, договорившийся с «Фенербахче». Не отстаёт и РПЛ, так же подарившая серию интересных трансферов и аренд. О них сейчас и поговорим подробнее.

Российская премьер-лига

«Спартак» очищается от форвардов

Кокорин добрался до Флоренции, прошёл медосмотр, официально примерил фиолетовую футболку. То, во что слабо верилось, всё-таки случилось. Пока у Александра нет рабочей визы, поэтому в этот уик-энд он за «Фиорентину» не сыграет, зато вполне может дебютировать через неделю матчем против «Интера». Не только Кокорин покинул «Спартак» на этой неделе, хорватский клуб «Горица» выкупил у «красно-белых» Сильвануса Нимели. Нападающий сборной Либерии переходил в ранге потенциальной звезды, но надежд не оправдал. За взрослую команду сыграл всего один матч, в основном выступая за «Спартак-2». Далее держать 22-летнего форварда смысла не было.

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ЦСКА отдал двух легионеров

Пока что речь об аренде, но в контракте каждого предусмотрен пункт дальнейшего выкупа. У Кристиана Бистровича его размер не раскрывается. Хорватский полузащитник вторую часть сезона проведёт в турецком клубе «Касымпаша». Стоит отметить, что аренда эта носит довольно неожиданный характер - Бистрович не выглядел хуже других центральных полузащитников ЦСКА и совсем недавно продлил контракт с клубом до 2025-го года. А вот выход Гайча напрашивался. Адольфо совсем не прижился в РПЛ, проиграв конкуренцию даже бледной тени Чалова и белорусу Шкурину. ЦСКА смог выгодно отпустить Адольфо. «Беневенто» арендовал форварда на шесть месяцев, а далее у итальянского клуба будет возможность пролить аренду ещё на сезон или выкупить аргентинца за 12 миллионов евро.

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«Зенит» продаёт внутри рынка

Казанский «Рубин» объявил о трансфере Леона Мусаева. Полузащитник вроде сверкнул в прошлом сезоне, но так и не смог закрепиться в основе чемпиона России. 22-летний футболист совокупно провёл всего час игрового времени за «Зенит» в рамках этого чемпионата и решение уехать к Слуцкому выглядит логично. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро, переход этот выглядит отличным шагом для трёх сторон соглашения.

Совсем странные слухи:

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Европейские чемпионаты

«Аталанта» отпустила Гомеса в Испанию

В Европе громких покупок нет, все трансферы проходят по сценарию - заберите, нам не нужно. Алехандро Гомес - футболист прекрасный, но конфликт с главным тренером команды завершил его карьеру в «Аталанте». Топ-клубы отпугнул ценник и возраст аргентинца, а когда уже показалось, что Гомеса просто уберут из заявки - появилась «Севилья». 5,5 миллионов евро сразу и бонусы практически в таком же размере. «Аталанта» на таких условиях согласилась отпустить Алехандро, который, скорее всего, ещё много пользы принесёт «Севилье». Алексей Миранчук тоже трансфер оценит. Пусть конкуренция снизилась не особо (Гомеса давно нет в старте), зато атмосфера в раздевалке поправилась.

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Месут Озил сбежал из Лондона

По этому же принципу покинул «Арсенал» Месут Озил. Немецкому турку пришлось отказаться от баснословной зарплаты в Лондоне, чтобы вновь почувствовать себя футболистом. Последний раз Месут появлялся на поле в официальном матче практически год назад (март 2020-го), в этом сезоне Микель Артета вообще не включил его в заявку. Новый клуб Месута Озила - «Фенербахче». Зарплата разительно отличается и составляет всего 5 миллионов евро за сезон, контракт рассчитан до 2023-го года с возможностью продления ещё на год.