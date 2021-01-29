Что стоит за разговорами иностранных СМИ об уходе Максименко из «Спартака»

Александр Максименко неожиданно для многих стал героем сразу нескольких публикаций в иностранных СМИ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что за этим стоит.

Под занавес зимнего трансферного окна в Европе вдруг сразу в нескольких странах обратили внимание на голкипера «Спартака» Александра Максименко. Сначала испанская AS опубликовала небольшую видеонарезку с игрой голкипера, намекнув, что он может двинуться на Пиренеи и чуть ли не в топ-клуб. Медиа как бы предлагает всем присмотреться к Максименко. Затем уже из Англии пришла новость, что за вратарём «Спартака» следит «Вест Хэм». В последнем случае хотя бы прослеживается логика – «молотобойцы» следят за Алексом Кралом (что давно не секрет) и, просматривая матчи «красно-белых», обратили внимание на голкипера.

Хотя всерьёз говорить о потенциальном трансфере Максименко в какой-либо иностранный клуб ещё слишком рано, тем не менее вратарь «Спартака» точно на карандаше у многих скаутов, и тому есть несколько простых объяснений. У Максименко к 22 годам почти 89 матчей за основной состав «Спартака», а если считать поединки за вторую команду, то во взрослом футболе у него более 100 поединков. Такой стабильности уже достаточно, чтобы начать следить за вратарём. Кроме того, Максименко в юности выступал за сборную России, с которой стал бронзовым призёром на Евро до 17 лет. Поэтому нет сомнений, что за Максименко могут следить.

И всё же, говорить о каком-то возможном трансфере в ближайшее время рановато. Та же AS опубликовала видео с блистательными сейвами Максименко. Однако мы все знаем, что у молодого вратаря регулярно случаются ошибки, причём в важных матчах. Хочется верить, что голкипер наберётся опыта, уверенности и избавится от них, но пока такое случается – всерьёз говорить о перспективах Максименко в топовых чемпионатах преждевременно. К тому же он ещё не показал своего класса на международной арене – вратарь не дебютировал ни за сборную (так что о «Вест Хэме» с лимитом и вовсе говорить несерьёзно), ни в Лиге чемпионов. Даже в России в этом смысле перспективнее выглядит Матвей Сафонов, но вот о нём не вспоминают.

У Максименко есть талант, но этого точно мало, чтобы переезжать в Европу. Вратарям в этом смысле сложнее, у них конкуренция намного выше, чем на других позициях. Полевые игроки могут менять позиции, голкиперы же имеют два варианта – на поле или в резерве. Наивно думать, что какой-то клуб готов прямо сейчас доверить Максименко стоять в воротах. Садиться же в запас губительно для молодого вратаря.

Так откуда же появились слухи и разговоры о Максименко? На ум приходит только одно объяснение. Сам Максименко, видимо, всерьёз рассматривает для себя возможность в будущем уехать за границу, и сейчас началась некая подготовка к этому. Пиар – это очень важная составляющая, и кто-то занялся этим для Максименко и наверняка с его одобрения или даже по его просьбе. Сегодня о вратаре заговорили в Испании, завтра – в Англии, послезавтра появится информация в Италии или Германии. На примере Кокорина мы все чётко увидели, что хороший пиар помогает переходу, ведь «Фиорентина» выложила несколько миллионов евро за нападающего, который более двух лет ничего толком не показывал на поле. Зато о нападающем рассказывали итальянские тренеры. У Максименко пока нет лобби из бывших иностранных тренеров (хотя Тедеско сможет в Германии прорекламировать вратаря), и его представители занялись прессой.

В общем, болельщикам «Спартака» уж точно не стоит переживать, что кто-то за пару дней выкупит у команды основного вратаря. Однако в перспективе Максименко этого хочет, у него есть цель. Остаётся наблюдать, как он будет двигаться к ней .

Андрей Центров