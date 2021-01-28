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Тен Хаг: «Промес хочет играть в «Аяксе»

28 Января 2021, 23:34,

Global Look Press

Главный тренер голландского «Аякса» Эрик тен Хаг ответил в интервью на вопрос о том, как он относится к возможному уходу Куинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес играет в «Аяксе» и хочет играть здесь. Мы довольны его выступлением», - заявил наставник голландского клуба.

Ранее появилась информация о переговорах между «Аяксом» и «Спартаком» о возможном переезде Промеса в стан «красно-белых». В этом сезоне Куинси сыграл за амстердамцев 24 встречи во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Промес провёл за «Спартак» 115 матчей в РПЛ за четыре года выступлений, где отметился 59 голами и 26 ассистами. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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