Тен Хаг: «Промес хочет играть в «Аяксе»

Главный тренер голландского «Аякса» Эрик тен Хаг ответил в интервью на вопрос о том, как он относится к возможному уходу Куинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес играет в «Аяксе» и хочет играть здесь. Мы довольны его выступлением», - заявил наставник голландского клуба.

Ранее появилась информация о переговорах между «Аяксом» и «Спартаком» о возможном переезде Промеса в стан «красно-белых». В этом сезоне Куинси сыграл за амстердамцев 24 встречи во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Промес провёл за «Спартак» 115 матчей в РПЛ за четыре года выступлений, где отметился 59 голами и 26 ассистами.