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Гайч успешно прошёл медосмотр в «Беневенто»

28 Января 2021, 23:09,

Global Look Press

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошёл медосмотр для того, чтобы присоединиться к итальянскому «Беневенто» на правах аренды, сообщает Sports Center.

Клубы договорились о том, что «Беневенто» заплатит 300 тысяч евро за полугодичную аренду аргентинца. Если же он проведет не менее 50% матчей, то у итальянского клуба будет возможность продлить аренду ещё на год. При этом в 2022 году  «Беневенто» сможет выкупить Гайча за 12 миллионов евро.

Аргентинец сможет принять участие в матче «Беневенто»  против «Сампдории», который состоится 7 февраля в 14:30 по московскому времени. В текущем сезоне Адольфо провёл за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Беневенто
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