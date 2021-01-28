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​«Рубин» купит Мусаева у «Зенита» за 500 тысяч евро

28 Января 2021, 18:55,

Global Look Press

«Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником «Зенита» Леоном Мусаевым. Ранее в казанском клубе подтвердили, что стороны почти договорились о сделке.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», сумма трансфера двадцатидвухлетнего Мусаева составит 500 тысяч евро.

За первую команду «Зенита» в нынешнем сезоне Леон Мусаев, являющийся воспитанником питерцев, провёл лишь 106 минут в пяти матчах.

Отметим, что несколько дней назад «Рубин» завершил первый сбор, который проходил в Турции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин, Трансферы футбола - зима 2021, Леон Мусаев
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