​«Рубин» купит Мусаева у «Зенита» за 500 тысяч евро

«Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником «Зенита» Леоном Мусаевым. Ранее в казанском клубе подтвердили, что стороны почти договорились о сделке.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», сумма трансфера двадцатидвухлетнего Мусаева составит 500 тысяч евро.

За первую команду «Зенита» в нынешнем сезоне Леон Мусаев, являющийся воспитанником питерцев, провёл лишь 106 минут в пяти матчах.

Отметим, что несколько дней назад «Рубин» завершил первый сбор, который проходил в Турции.