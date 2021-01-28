​Орлов: «Представители Азмуна уже подыскивают новый клуб»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», высказался по поводу будущего форварда Сердара Азмуна. Ранее иранский футболист говорил, что он открыт для возможности попробовать себя в более статусном чемпионате.

«Представители Азмуна уже ведут переговоры, подыскивают клуб. Я думаю, что летом он уйдёт. Это будет вполне нормально, потому что Азмун столько уже сыграл в России, ему хочется расти, он этого не скрывает. Посмотрите, сколько титулов он помог выиграть «Зениту», - высказался Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.