Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Орлов: «Представители Азмуна уже подыскивают новый клуб»

28 Января 2021, 18:16,

twitter.com

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», высказался по поводу будущего форварда Сердара Азмуна. Ранее иранский футболист говорил, что он открыт для возможности попробовать себя в более статусном чемпионате.

«Представители Азмуна уже ведут переговоры, подыскивают клуб. Я думаю, что летом он уйдёт. Это будет вполне нормально, потому что Азмун столько уже сыграл в России, ему хочется расти, он этого не скрывает. Посмотрите, сколько титулов он помог выиграть «Зениту», - высказался Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Геннадий Орлов, Сердар Азмун
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола