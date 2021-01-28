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​Губернатор: «Регион не может финансировать «Тамбов»

28 Января 2021, 17:40,

Global Look Press

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин во время пресс-конференции высказался о ситуации в «Тамбове». Как известно, клуб столкнулся с серьёзнейшими финансовыми трудностями. Появлялась информация, что команда рискует даже не доиграть нынешний сезон и пропасть с футбольной карты России.

«У клуба есть долги, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем», - высказался по поводу ситуации Никитин. По его словам, клуб должен был привлекать внебюджетное софинансирование, однако оно было низким. 

Ранее «Тамбову» запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры для выплат долгов игрокам.

После девятнадцати сыгранных туров чемпионата России «Тамбов» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе только тринадцать зачётных баллов.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Александр Никитин
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