«Ростов» обыграл «Марбелью»

«Ростов» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг команда Валерия Карпина завершала первый сбор контрольным поединком против «Марбельи» - представителя третьего по рангу дивизиона Испании.

Ростовчане отпраздновали победу со счётом 3:1. В составе российской команды голы на свой счёт записали Кенто Хашимото, Георгий Махатадзе и Александр Павловец.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина на девять зачётных баллов отстаёт от лидирующего «Зенита».