​ЦСКА без проблем разгромил «Мурсию» на испанском сборе

В четверг ЦСКА на испанском сборе проводил контрольный поединок против «Мурсии», выступающей в Сегунде Б – третьем по рангу испанском дивизионе.

Команда Виктора Ганчаренко не испытала серьёзных проблем, реализовав своё превосходство в классе в пять безответных мячей. Авторами голов стали Никола Влашич, Бактиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

Отметим, что ЦСКА готовится ко второй части сезона в Кампоаморе. После девятнадцати туров Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко располагается на второй позиции в таблице, отставая от «Зенита» на четыре зачётных балла.