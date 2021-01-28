​ЦСКА без проблем разгромил «Мурсию» на испанском сборе

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28 Января 2021, 15:10,
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В четверг ЦСКА на испанском сборе проводил контрольный поединок против «Мурсии», выступающей в Сегунде Б – третьем по рангу испанском дивизионе.
Команда Виктора Ганчаренко не испытала серьёзных проблем, реализовав своё превосходство в классе в пять безответных мячей. Авторами голов стали Никола Влашич, Бактиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.
Отметим, что ЦСКА готовится ко второй части сезона в Кампоаморе. После девятнадцати туров Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко располагается на второй позиции в таблице, отставая от «Зенита» на четыре зачётных балла.
Протокол игры
|ЦСКА Москва
|5:0
|Мурсия
|(1:0) Влашич Никола 8'
|(2:0) Зайнутдинов Бактиёр 33'
|(3:0) Эджуке Чидера 63'
|(4:0) Шкурин Илья 80'
|(5:0) Аванесян Тигран 83'
Акинфеев Игорь • Фернандес Марио • Магнуссон Хёрдур • Дивеев Игорь • Ахметов Ильзат • Влашич Никола • Дзагоев Алан • Сигурдссон Арнор • Зайнутдинов Бактиёр • Тикнизян Наяир • Чалов Фёдор
28 января.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Мурсия