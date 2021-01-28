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​ЦСКА без проблем разгромил «Мурсию» на испанском сборе

28 Января 2021, 15:10,

Евро-Футбол.Ру

В четверг ЦСКА на испанском сборе проводил контрольный поединок против «Мурсии», выступающей в Сегунде Б – третьем по рангу испанском дивизионе.

Команда Виктора Ганчаренко не испытала серьёзных проблем, реализовав своё превосходство в классе в пять безответных мячей. Авторами голов стали Никола Влашич, Бактиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

Отметим, что ЦСКА готовится ко второй части сезона в Кампоаморе. После девятнадцати туров Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко располагается на второй позиции в таблице, отставая от «Зенита» на четыре зачётных балла.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 5:0 Мурсия
(1:0) Влашич Никола 8'    
(2:0) Зайнутдинов Бактиёр 33'    
(3:0) Эджуке Чидера 63'    
(4:0) Шкурин Илья 80'    
(5:0) Аванесян Тигран  83'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Магнуссон Хёрдур Дивеев Игорь Ахметов Ильзат Влашич Никола Дзагоев Алан Сигурдссон Арнор Зайнутдинов Бактиёр Тикнизян Наяир Чалов Фёдор
Запасные: Котин Никита Аванесян Тигран Марадишвили Константин Яковлев Владислав Геннадьевич Шкурин Илья Эджуке Чидера Щенников Георгий Васин Виктор Обляков Иван Тороп Владислав
28 января.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Мурсия
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