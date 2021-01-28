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Алеесами: «Трансфер в «Ростов» был очень лёгким выбором»

28 Января 2021, 13:15,

Евро-Футбол.Ру

Новичок «Ростова» Хайтам Алеесами прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Адаптация прошла легко, ведь в команде играет мой друг из Норвегии. Советовался с Норманном перед переходом. Мы играем вместе в сборной, беседовали там об этом. Матиас рассказал, что в «Ростове» все на высшем уровне. Для меня это был очень легкий выбор», - приводит слова 29-летнего футболиста пресс-служба ростовского клуба.

Последним клубом Алеесами был французский «Амьен», с которым он расторг трудовое соглашение. В прошлом сезоне Лиги 1 Хайтам сыграл 22 поединка, забил гол и сделал результативную передачу.

В составе национальной сборной Норвегии защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Хайтам Алеесами
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