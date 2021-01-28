Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Обухов перешёл из «СКА-Хабаровска» в «Ротор»

28 Января 2021, 12:12,

Global Look Press

Голкипер Игорь Обухов покинул «СКА-Хабаровск» и продолжит карьеру в Премьер-лиге. Новым местом работы 24-летнего вратаря стал волгоградский «Ротор», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Обухов - воспитанник академии петербургского «Зенита». В текущем сезоне первенства ФНЛ Игорь сыграл 22 встречи, пропустил 24 мяча и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

После 19 туров российской Премьер-лиги «Ротор» набрал 14 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ротор, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Игорь Обухов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола