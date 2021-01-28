Обухов перешёл из «СКА-Хабаровска» в «Ротор»

Голкипер Игорь Обухов покинул «СКА-Хабаровск» и продолжит карьеру в Премьер-лиге. Новым местом работы 24-летнего вратаря стал волгоградский «Ротор», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Обухов - воспитанник академии петербургского «Зенита». В текущем сезоне первенства ФНЛ Игорь сыграл 22 встречи, пропустил 24 мяча и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

После 19 туров российской Премьер-лиги «Ротор» набрал 14 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.